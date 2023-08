Stiri pe aceeasi tema

- A VI-a editie a Targului expozitional de berbeci se desfasoara in acest an marti, 29 august. In organizarea Asociatiei Judetene a crescatorilor de ovine si caprine ”Pro Ovis” Baia Mare, impreuna cu Ministerul Agriculturii – prin Agenția Naționala pentru Zootehnie, Consiliul Județean Maramureș, Direcția…

- In acest an „Sarbatoarea Munților Țibleș” se desfasoara miercuri si joi, 19 si 20 iulie, de sarbatoarea Sf. Prooroc Ilie. Toti cei interesati sunt asteptati sa aduca rugaciuni de mulțumire și sa ia parte la slujba de pomenire a eroilor neamului la Crucea Monument din Varful Țibleșului (1839 m). Evenimentul…

- A 24-a ediție a Zilelor Orașului Seini – Cetatea Zynir are loc in acest weekend. Prima zi se va incheia cu concertul sustinut de Matteo, urmat de discoteca in aer liber – DJ Ansary. In ultima seara a sarbatorii ii va incanta pe seineni Loredana Groza & Banda Agurida. Programul zilei de duminica Source

- Echipa feminina de handbal a CS Minaur și-a reluat luni, 10 iulie, pregatirile in vederea abordarii sezonului 2023-2024. Au fost prezente la reunire 18 jucatoare, grosul echipei din Liga Florilor. Antrenorii echipei noastre sunt Andrei Popescu și Daniel Apostu, iar prof. Ioan Baban va fi puntea de legatura…

- Peste 20 de tineri din statele membre ale Uniunii Europene sunt asteptati sa participe la Academia de Vara Interculturala "ProEtnica", editia a VI-a, in perioada 21 – 28 august, la Sighisoara, manifestarea fiind parte a Festivalului Intercultural ProEtnica, ajuns la editia a XIX-a. Academia Interculturala…

- 8 iulie| Ziua Rozelor 2023, la Ciumbrud: Parada, concerte, ateliere, tombola și alte surprize. PROGRAM 8 iulie| Ziua Rozelor 2023, la Ciumbrud: Parada, concerte, ateliere, tombola și alte surprize. PROGRAM Sambara, 8 iulie, satul Ciumbrud, va gazdui o noua ediția a festivalului „Ziua Rozelor”, mai exact…

- Festivalul Internațional de Literatura, Arta și Tradiții – Zilele Iei, Zilele Poeziei, Asociația pentru Literatura și Cultura Poporului Roman – Desparțamantul ASTRA LAPUȘEANA ȘI Primaria orașului Targu Lapuș organizeaza FESTIVALUL Internațional de literatura, arta și tradiții, aflat la cea de-a III-a…

- Ediția a doua a unei expozitii interactive, dedicata Zilei Inventatorilor Maghiari, poate fi vizitata timp de patru zile, incepand de azi, in cladirea fostei Fabrici de tigarete din Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Primariei, Vlad Manolachescu: E a doua ediție a Zilei Inventatorilor Maghiari…