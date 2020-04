Stiri pe aceeasi tema

- O veste buna pentru brașoveni: astazi au mai fost externati din Spit. de Boli Infecțioase 8 pacienti vindecati: 4 barbati si 4 femei. Stocul de teste analize PCR de aici este de 2.614 de bucați. In județul Brașov, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica, disponibile la ora redactarii acestui…

- In județul Brașov, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, 184 de persoane se afla in carantina, iar 3.467 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ,,Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- In județul Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 176 de persoane se afla in carantina, iar 3.358 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Numarul pacienților cu COVID-19 vindecați și externați din Spitalul de Boli Infecțioase Brașov este de 5. Nu au fost furnizate…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a transmis presei, dupa demersuri indelungate din partea jurnaliștilor, o statistica „rectificata” la nivel central, tot oficiala, in privința persoanelor declarate vindecate. De data aceasta, la nivelul județului Brașov figureaza ca fiind vindecați trei pacienți,…

- COVID-19. In județul Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 135 de persoane se afla in carantina, iar 2.649 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” și Poliția…

- In județul Brașov, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, 91 de persoane se afla in carantina, iar 2.645 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- In județul Brașov, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, 91 de persoane se afla in carantina, iar 2.536 persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Au ieșit din carantina 51 de persoane, iar din autoizolare 663 persoane, dupa expirarea perioadei de 14 zile. De asemenea,…

- In acest moment, in județul Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 84 de persoane se afla in carantina, iar 1.261 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ In ultimele 24 de ore, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi…