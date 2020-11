Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in exercițiu Donald Trump a participat marți la ceremonia anuala de gratiere a unui curcan cu ocazia celebrarii Zilei Recunostintei (Thanksgiving), informeaza dpa, citata de Agerpres.Dintre cei doi curcani care se plimbau prin gradina de trandafiri a Casei Albe, Corn (Porumb) si Cob (Cocean),…

- Aproape 24 de milioane de americani risca sa nu aiba ce manca. Numarul a crescut cu un sfert, de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Cozile din fața bancilor de alimente și a cantinelor sociale sunt din ce in ce mai mari. „E greu de crezut ca in țara cu cele mai profitabile companii din lume, zeci…

- Sarbatorita in ultima zi de joi din luna noiembrie, Ziua Recunostintei este pentru americani o sarbatoare la fel de importanta precum Craciunul. Toata familia se aduna acasa, intr-un weekend lung, iar masa este cu-adevarat speciala. Centrul atentiei este, evident, un curcan urias si bine rumenit in…

- Cum sarbatoresc americanii victoria lui Biden. Susținatorii democratului Joe Biden au batut in oale, au claxonat și au tras cu artificii, sambata, in SUA, dupa ce candidatul lor preferat a obținut victoria la Casa Alba, relateaza Reuters. La cateva minute dupa ce presa l-a declarat pe Biden caștigator…

- Multimi de oameni in mai multe orase din SUA au izbucnit in urale dupa ce mass media americane l-au anuntat castigator al scrutinului prezidential pe democratul Joe Biden, transmit sambata agentiile internationale de presa. La New York, unde a fost o zi insorita, oamenii au iesit pe strazi, dansand,…

- Multimi de oameni in mai multe orase din SUA au izbucnit in urale dupa ce mass media americane l-au anuntat castigator al scrutinului prezidential pe democratul Joe Biden, transmit sambata agentiile internationale de presa.Vezi și: Lovitura de teatru: Donald Trump sustine ca a castigat alegerile…

- Americanii au intrat in a patra zi dupa alegerile prezidențiale și tot nu au aflat rezultatul final, deși exista indicii privind o victorie a lui Joe Biden. Au fost și cazuri mai complicate. In 2000, rezultatul a fost aflat dupa 35 de zile. Iar in 1876, dupa aproape 4 luni, scrie BBC News.Americanii,…

- Ziua Recunostintei este o sarbatoare anuala, in care se multumeste lui Dumnezeu pentru bogatia recoltei din acel an, pentru bucatele de pe masa si pentru faptul ca familia a reusit sa se adune din nou. Ziua Recunostintei se sarbatoreste in cea mai mare parte a Americii de Nord (Statele Unite si Canada).…