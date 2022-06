Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a decis ca Ministerul Apararii Naționale sa lucreze, de vineri, pentru a gasi o soluție urgenta pentru o cale de transport in zona podului prabușit din județul Neamț. ”Pentru ca atat cetatenii din zona afectata, cat si cei care tranziteaza aceasta zona sa nu fie afectati, Ministerul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, despre un proiect de lege aflat pe site-ul MApN, care ar permite trimiterea de arme si echipament Ucrainei, ca in acest moment, legea este in analiza, iar in momentul in care ea se va finaliza, se va lua o decizie concreta in acest sens. Premierul a infirmat…

- Politistii de frontiera si salvamontistii din Maramures cauta, vineri, un cetatean ucrainean care a trecut muntii pentru a ajunge in Romania si a cerut sprijin pentru ca s-a ratacit. La cautari participa si un elicopter al IGAv, care survoleaza zona. „Politistii de frontiera din dispeceratul Inspectoratului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca pandemia se apropie de sfarsit. El a precizat ca ca se va asigura ca investitiile in infrastructura spitaliceasca, in logistica medicala necesara si in pregatirea de specialitate a resursei umane din sistemul de sanatate se vor materializa. ”Sanatatea reprezinta…

- MAE a informat, marți, ca zece 10 reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse in Romania au fost declarați personae non gratae in țara noastra. Așadar, nu e vorba despre acțiuni de spionaj, așa cum au fost expulzarile din alte 17 state europene de pana acum. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza…