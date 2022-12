Stiri pe aceeasi tema

- Devine o tradiție ca, la ceas de mare sarbatoare creștina, doi tineri artiști foarte talentați din Campina sa va ofere, prin intermediul nostru, un cadou muzical deosebit. Livia Pisalița (15 ani, voce) și Sergiu Dobrescu (12 ani, pian) canta pentru dumneavoastra "Vergin tutto amor", o superba rugaciune…

- Dupa o masa imbelșugata cu produse tradiționale, o plimbare pe aleile Muzeului Satului Banațean este binevenita. La fel, prin centrul Timișoarei sau Iulius Town. Cele trei targuri de Craciun vor fi deschise in cele trei zile de sarbatoare.

- Multe gospodine se intreaba ce mancaruri tradiționale sa puna pe masa pentru invitați. Așadar, daca și voi va intrebați ce gatim de Craciun și de Revelion va propunem un meniu complet pentru aceste sarbatori. Bucatele traditionale nelipsite din meniu An de an, meniul de Craciun și de Revelion le da…

- Ieri, 21 decembrie 2022 a avut loc prima ediție „Crosului Libertații”, eveniment dedicat Revoluției din Decembrie 1989, la care au luat parte alergatori din orasul Cugir și din alte localitați ale județului. Startul competiției a fost dat la Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului”, acolo unde…

- Atmosfera de sarbatoare la Tiraspol, transmite realitatea. In aceasta seara au fost aprinse luminițele pe pomul de Craciun. Astfel, a fost dat startul oficial pentru acțiunile de sarbatoare. Sute de persoane au venit in centrul orașului pentru a asista la eveniment.

- Pentru autoritațile locale din Comarnic, a devenit deja o tradiție ca Sarbatorile de Iarna sa fie intampinate cu cantece care anunța nașterea Mantuitorului, langa bradul impodobit, in aer liber, in centrul orașului, Astfel, anul acesta, aprinderea iluminatului festiv a fost fixata in Ajun de Moș Nicolae,…

- In aceasta dimineața, in Piața Marii Adunari Naționale a inceput instalarea pomului de Craciun. Este același brad instalat și in anii precedenți, care urmeaza a fi decorat ulterior cu globuri și luminițe, relateaza Realitatea.md . Din cauza ca Scuarul Catedralei este in plina reparație, Orașelul de…

- A sosit bradul de Craciun in frumoasa comuna buzoiana Siriu. Astazi, vestitorul sarbatorilor de iarna, care masoara aproape douazeci de metri, a fost adus cu un camion și instalat in centrul comunei. Zilele urmatoare va fi impodobit, urmand a ramane aici pana in primele zile ale lui 2023. Anunțul privind…