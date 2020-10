25 de cazuri noi Covid in sistemul sanitar si in invatamantul din Constanta, intr-o zi Patru profesori, cinci elevi, doi studenti si alte trei persoane din randul personalului auxiliar din sistemul de invatamant au fost diagnosticati cu Covid 19, in ultimele 24 de ore.Totodata, alti cinci asistenti medicali si sase persoane din cadrul personalului auxiliar din sistemul sanitar au fost, la randul lor, confirmati cu noul coronavirus.Informatiile au fost transmise astazi, 24 octombrie 2020, de catre Institutia Prefectului Judetul Constanta si sunt coroborate cu situatia anterioara tr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

