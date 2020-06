Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria lanseaza, duminica, #24MicaTzopaiala, o campanie online de strangere de fonduri pentru educatia a 200 de copii din familii vulnerabile care inlocuieste evenimentul sportiv caritabil "Marea Tzopaiala", anulat in contextul restrictiilor impuse de pandemia COVID-19.…

- DNA a deschis 33 de dosare penale pentru achiziții publice de echipamente medicale in perioada starii de urgența, potrivit șefului instituției, procurorul Crin Bologa. „Exista oameni și companii care au ințeles sa profite de pe urma acestei pandemii”, a afirmat Bologa intr-o conferința de presa. El…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 207 persoane se afla in carantina și 258 izolate la domiciliu. Polițiștii din Alba continua sa acționeze cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența OFICIAL: In…

- Noua libanezi si sirieni, printre care doi copii, au fost gasiti marti fara viata într-un sat la sud-est de Beirut, un masacru înca neelucidat, dar calificat ca "oribil" de premierul Libanului, Hassan Diab, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Dupa aceasta crima de o violenta…

- Sistemul romanesc de protectie a persoanelor vulnerabile nu inregistreaza in prezent atat de multe victime ale epidemiei precum alte tari, insa exista o vulnerabilitate la nivelul caminelor de varstnici private, a declarat, vineri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor…

- Consiliul Județean ofera 35.000 de kituri cu materiale de protecție pentru categoriile de persoane vulnerabile din Maramureș Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a convocat aleșii județeni in ședința de indata a instituției, care a avut loc miercuri, 8 aprilie, cu incepere de…

- Adunarile publice in Australia au fost restrictionate la doua persoane din cauza coronavirusului, a anuntat duminica premierul Scott Morrison, informeaza Agerpres. Anterior, era in vigoare o limita de 10 persoane in spatiile publice si in alte zone dedicate adunarilor. Noile restrictii nu se aplica…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat ca se are in vedere ca romanii, care sunt afectati sa nu mearga in izolare daca au in familii persoane peste 65 de ani, ci sa ramana in carantina, propuneri in acest sens fiind facute catre Ministerul de Interne pentru a fi cuprinse intr-o viitoare ordonanta…