24 ianuarie 1859 – cele mai importante momente din istorie care au dus la Mica Unire Data de 24 ianuarie 1859 a ramas in istorie ca fiind momentul in care a avut loc Unirea Principatelor Romane, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești. Aceasta reprezinta unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Romaneasca, intr-un Principat unit. La mijlocul secolului al XIX-lea, soarta principatelor Moldovei și Țarii Romanești era in mainile Rusiei și ale Imperiului Otoman, care se opuneau unirii lor. Situația s-a schimbat in urma razboiului Crimeii, dintre 1853 și 1856, cand Rusia a fost invinsa de Marile Puteri, formate din Regatul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

