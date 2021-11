24% dintre elevii ialomițeni s-au vaccinat anti-COVID-19 O situație statistica a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ialomița arata ca numarul elevilor ialomițeni vaccinați anti-COVID-19 este scazut. Procentul elevilor imunizați cu sechema completa de vaccinare, care cuprinde doua doze, nu depașește 24%, potrivit estimarilor oficiale. In Romania, sunt considerați eligibili pentru imunizarea impotriva bolii infecțioase COVID-19 copiii cu varsta de peste 12 ani. Mai multa implicare la nivelul școlilor In Ialomița, la inceputul anului școlar in curs, au fost inscriși in unitațile de invațamant 34000 de elevi. Potrivit statisticilor... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19 la nivelul municipiului reședința de județ Slobozia a determinat autoritațile sa aplice masuri de restricție drastice. Astfel, incepand de vineri, 15 octombrie a.c., reședința județului Ialomița intra in carantina zonala. La Slobozia, rata de incidența…

- Din cauza imbolnavirilor cu COVID-19, Colegiul National Mihai Viteazul din Slobozia a solicitat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita suspendarea cursurilor pentru o perioada de 14 zile.

- Consiliul de Administrație al Colegiului Național «Mihai Viteazul» Slobozia a solicitat suspendarea cursurilor pentru 14 zile din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 inregistrate in randul elevilor și cadrelor didactice. Pentru a fi pusa in practica, solicitarea are nevoie de aprobarea Comitetului…

- In plina criza sanitara provocata de valul 4 al pandemiei de COVID-19, spitalele sunt pline pana la refuz de pacienți in stare grava, infectați cu SARS-CoV-2, nevaccinați. In Ialomița, potrivit estimarilor oficiale, 95% din cei aproximativ 200 de pacienți internați in cele 4 unitați medicale ale județului…

- Din cauza infectarilor cu virusul Covid19, se suspenda cursurile in format fizic pentru elevii unor clase de la Liceul Sportiv, CNLR, Infoel, „Grigore Moisil” sau „Tudor Jarda”. Masura se aplica incepand de luni, 20 septembrie. Conform unei hotarari a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența,…

- Comuna Tupilati este prima localitate din judetul Neamt care va intra in scenariul rosu din cauza incidentei cazurilor COVID-19, dupa mai multe luni in care toate localitatile au fost in scenariul verde. Joi, incidenta in aceasta localitate este de 6,12 la mie, potrivit informatiilor furnizate de prefectul…

- Social Elevii din Beuca incep școala in sistem online septembrie 10, 2021 13:55 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Teleorman s-a intrunit astazi in ședința extraordinara in vederea aprobarii scenariilor de funcționare a unitaților/instituțiilor de invațamant din județul Teleorman, incepand…

- Doua scenarii vor fi aplicate pentru a stabili regulile sub care incepe noul an școlar 2021/2022, sub și peste rata de infectare de șase cazuri la mie in ultimele 14 zile, prevede un ordin comun semnat de ministerele Educației și Sanatate aflat in stadiu de document de lucru, relateaza EduPedu . Scenariul…