- O veritabila comoara, compusa din 239 de monede din aur ce dateaza din epoca regilor francezi Ludovic al XIII-lea si Ludovic al XIV-lea ("Regele Soare"), a fost descoperita cu ocazia renovarii unui conac din departamentul Finistere, a anuntat joi casa de licitatii Ivoire Angers.

- Arheologi de la Universitatea Toulouse au realizat o descoperire istorica impresionanta: ”capitala antica pierduta” a civilizației celților, un grup european important, in Franța. Aici, ei au gasit o comoara, care conține bijuterii, arme și alte artefacte din Epoca bronzului, din urma cu aproape 3.000…

- Dupa ce a studiat in Viena și la Paris, marele compozitor și-a trait mare parte din viața in Franța. Și poate a fost mai bine. Recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cei mai mari muzicieni, Romania l-a tratat la fel ca pe toți ceilalți mari artiști: fara respect, fara resurse ca sa poate…

- Descoperirea a fost facuta in timp ce un localnic facea sapaturi de amenajare a unei piscine. Obiectele au fost evaluate la o vechime de aproape 2.300 de ani. Recompensa a fost stabilita recent in cuantum de 45% din valoarea tezaurului.Monedele romane și bijuteriile dacice vor fi expuse intr-un muzeu…

- Un locuitor al Capitalei, in varsta de 25 de ani, a ajuns in atentia oamenilor legii, dupa ce, in microbuzul pe care-l conducea, a fost depistata o carte de identitate romaneasca cu semne de falsificare, informeaza Politia de Frontiera.