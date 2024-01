23 procurori noi la DNA. Cine sunt cei doi candidați respinși? CSM a publicat lista celor 23 de procurori admiși la interviul pentru numirea in funcții de execuție la DNA. Doi dintre candidați au fost respinși. Doi dintre cei 25 de candidați au fost repinși de CSM Este vorba, mai exact, de Corneliu-Iuliu Natavala de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 și Dan-Cristian Tatar de la PJ Lugoj. Cei doi au obtinut mai putin de 70 de puncte – limita stipulata in art. 87 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara. Unul dintre cei doi candidați ar fi luat 56 de puncte la interviu, in timp ce celalalt ar fi obținut 61,33 de puncte. In cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

