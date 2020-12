Stiri pe aceeasi tema

- 390 kg de materiale pirotehnice, in valoare de peste 31.000 de lei, detinute fara drept, au fost ridicate de catre politistii din Mures, in urma celor 49 de percheziții domiciliare, efectuate in județul Mureș. La data de 30 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Patru persoane din judetul Giurgiu sunt cercetate penal dupa ce politistii au descoperit la domiciliile lor, in urma unor perchezitii, peste 10.000 de articole pirotehnice detinute fara drept. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase,…

- Polițiștii din Mureș fac miercuri 49 de percheziții la persoane banuite de operațiuni cu articole pirotehnice. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase fac...

- Aproximativ 24 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în cursul zilei de 27 decembrie. Polițiștii au depistat doi barbați care, pe raza localitaților…

- Politistii din Alba au efectuat 8 percheziții domiciliare, au indisponibilizat 293 de kilograme de articole pirotehnice și au constatat 12 infracțiuni. O persoana a fost reținuta. Masurile au fost luate in cadrul actiunii “Foc de Artificii”. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 23 decembrie, politistii Serviciului…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii din Mureș au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal ce vizeaza savarșirea unei infracțiuni prevazute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. La data de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi…

- Polițiștii au confiscat peste 500 de articole pirotehnice care erau oferite spre vanzare de o societate comerciala din Aiud, cu toate ca aceasta nu deținea autorizație pentru comercializarea unor astfel de articole. A fost intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 noiembrie 2020, polițiștii…