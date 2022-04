Stiri pe aceeasi tema

- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat ca au impiedicat aproape 2.200 de barbati recrutabili sa paraseasca teritoriul Ucrainei, in conditiile in care, de la inceputul razboiului cu Rusia, barbatii intre 18 si 60 ani au interdictie de iesire din tara, transmite duminica dpa. Femeile si copiii parasesc…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la CNN ca NATO nu poate institui o astfel de zona de interdictie aeriana asupra spatiului aerian al Ucrainei pentru ca, daca face acest lucru, ar insemna ca Alianta ar putea intra intr-un conflict direct cu Rusia. „Intr-adevar, am discutat acest aspect…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…