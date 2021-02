Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 06 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu cei din Baia Sprie și Groși, in urma activitaților operative și de cercetare penala derulate intr-un dosar penal, au prins in flagrant, dupa urmarirea in trafic, trei barbați cu varste cuprinse intre 24…

- Comunicat: In urma investigațiilor efectuate, la data de 4 februarie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice...

- In cadrul unor cercetari desfașurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș privind savarșirea infracțiunii asimilate contrabandei, aceștia au identificat ieri, 27 ianuarie, un depozit clandestin de țigari de contrabanda destinate plasarii pe piața neagra. Este…

- In cadrul unor activitați derulate pentru prevenirea și combaterea actelor de contrabanda pe raza județului, polițiștii maramureșeni au depistat in trafic doua persoane care transportau țigari pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Este vorba despre un baimarean in varsta de 46 de…

- In 18 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara și au efectuat o percheziție auto intr-un dosar penal. ”In urma verificarilor efectuate,…

- Trei persoane cu varste intre 35 si 64 de ani au fost retinute joi, pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii domiciliare in municipiul resedinta si localitatile limitrofe, la suspecti de contrabanda cu tigarete si alcool, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "La…

- Ieri, 12 noiembrie, politistii specializati in combaterea contrabandei au identificat in trafic un autoturism folosit la transportul de țigarete de contrabanda. Articolul Aproape 10 mii de țigarete de contrabanda descoperite intr-o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- In urma cu cateva zile, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi si Brigazii de Combatere a Crimalitatii Organizate Iasi au depistat, pe raza orasului Targu Frumos, o femeie din judetul Suceava, care detinea intr-un autoturism tigarete susceptibile a proveni din contrabanda.…