Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 22.10.2020: cazuri confirmate pozitiv – 1.617; cazuri vindecate și externate –1.231; in carantina la domiciliu – 570 de persoane; in carantina instituționalizata – 0 persoane. Pana in prezent, dintre persoanele confirmate pozitiv, 164 sunt in izolare la domiciliu la ora actuala, iar 0 au fost externate la cerere. Pana in prezent, au fost testate 10.043 de persoane, dintre care 76 in ultimele 24 de ore. La ora actuala, sunt 349 de cazuri active, dintre care 185…