22 decembrie: Solstițiul de Iarnă 2023. Marchează cea mai scurtă zi a anului și cea mai lungă noapte 22 decembrie: Solstițiul de Iarna 2023. Marcheaza cea mai scurta zi a anului și cea mai lunga noapte 22 decembrie: Solstițiul de Iarna 2023. Marcheaza cea mai scurta zi a anului și cea mai lunga noapte din an. Solstițiul de iarna este un eveniment astronomic extrem de important, care marcheaza inceputul sezonului de iarna in emisfera nordica a Pamantului și sezonul de vara in emisfera sudica, relateaza alba24.ro. Solstițiul de iarna survine in […] Citește 22 decembrie: Solstițiul de Iarna 2023. Marcheaza cea mai scurta zi a anului și cea mai lunga noapte in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

