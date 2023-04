22 de persoane au fost salvate de Salvamont in ultimele 24 de ore. Douasprezece dintre acestea au ajuns la spital in urma unor accidente pe traseele montane sau pe partiile de schi, transmite News.ro. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont au fost primite 21 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. ”In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea 12 fiind predate catre Serviciul de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital”, anunta duminica Despeceratul National Salvamont. Cele mai multe apeluri, 8, au fost primite…