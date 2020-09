22 de cazuri nou confirmate în Argeș, de COVID-19, în ultimele 24 de ore Astazi, 11 septembrie, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane ieșite din carantina: 1.493 -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 498 (cu 24 mai puține, fața de ultima raportare- 522) -persoane iesite din izolare (ancheta epidemiologica): 10 993 (cu 77 mai multe fața de ultima raportare – 10 916) -persoane externate din spital: 4.581 ( cu 30 mai multe, fata de 4.551, de la ultima raportare) -persoane externate la cerere:… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

