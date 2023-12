22 de ani de eMag în România. Toată lumea câștigă De Ziua eMAG, peste 460.000 de produse au discounturi de pana la 30% Caștiguri garantate pentru oricine invarte roata aniversara: trei vouchere pe zi, intre 5-7 decembrie eMAG aniverseaza 22 de ani, iar cu aceasta ocazie toata lumea caștiga. Astfel oricine intra pe site sau in aplicație, in perioada 5-7 decembrie, și „invarte” roata aniversara poate caștiga garantat, in fiecare zi, timp de trei zile, premii constand in cate trei vouchere pe zi. Clienții eMAG pot beneficia totodata de discounturi de pana la 30% la peste 460.000 de produse din toate categoriile provenind din oferta eMAG și a sellerilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, romanii fac cumparaturi record de Black Friday, insa ajung sa returneze destul de multe produse achiziționate. Conform unor statistici a fost identificat cel mai returnat produs,de Black Friday 2023, in Romania. Black Friday 2023 a adus vanzari record anul acesta. Insa, potrivit unor…

- Profesorul Petru Druța este salajeanul devenit unul dintre cei mai mari colecționari de machete auto din Romania. Dovada? Colecția profesorului cuprinde mii și mii de machete ale unor automobile care au facut istorie in lumea filmului și sportului. Auzisem de pasiunea dascalului salajean, dar nu mi-am…

- Euromobila, magazinul de mobilier fabricat in Romania care iti poate transforma casa in caminul la care ai visat, s-a deschis astazi, la Craiova. Inaugurarea magazinului de la Craiova vine cu o surpriza pentru clienti. Timp de 5 zile, in perioada 1-5 noiembrie, orice achizitie din magazinul Euromobila…

- Intr-o lume in care suntem tot mai interesați sa mancam sanatos și sa alegem, pe cat posibil, produsele autohtone, Domino's Pizza, lanțul de pizzerii numarul 1 in lume la livrari, demonstreaza ca și restaurantele tip fast-food se pot axa pe preparate și servicii de cea mai buna calitate. Conceptul aduce…

- PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din Romania sarbatoreste 18 ani de activitate oferind clienților periferice cadou de la TRUST, dar și promoții pentru numeroase produse. Astfel, in perioada 16-18 octombrie 2023, clienții PC Garage vor avea reduceri la…

- Gabriel Biriș spune ca impozitul minim de 1% pe veniturile companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro și impozitul suplimentar de 2% pentru banci și de 0,5% pentru companiile din petrol și gaze vor avea efecte negative asupra economiei și a investițiilor Consultantul fiscal este…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin acest act normativ toata lumea` va plati in funcție de cat caștiga”.„Astazi, se termina cu șmecheria! Astazi, Guvernul pe care il conduc…

- Vouchere pentru alimente 2023: Cand se vor alimenta cardurile pentru produse alimentare cu noua tranșa de bani Vouchere pentru alimente 2023: Cand se vor alimenta cardurile pentru produse alimentare cu noua tranșa de bani Data la care se vor alimenta cardurile pentru produse alimentare cu noua tranșa…