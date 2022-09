Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a deschis astazi, prin conferința de presa, ediția a V-a a turneului internațional de tenis destinat persoanelor cu dizabilitați – BRD Kaufland Argeș Open Wheelchair Tennis – in organizarea caruia Primaria Pitești este unul dintre partenerii importanți.…

- 16 – 20 august 2022: „IconArT – atelier de creație pentru copii” va așteapta sa descoperiți arta picturii de icoane pe lemn, in stil bizantin! Ediția a II-a a evenimentului lansat anul trecut, in preajma sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, este organizata de municipalitatea piteșteana, in colaborare…

- 17 locuri de parcare reabilitate in cartierul Popa Șapca Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a finalizat, in luna iulie, lucrarile de „Reabilitare parcare bl. D3-D6, cartier Popa Șapca“. A fost asfaltata o suprafata de aproximativ 640 mp, facilitand reabilitarea unui…

- Dublu eveniment la Universitatea Pitești: Amfiteatru cu numele lui Șerban Valeca și directorul Agenției Nucleare Europeane, membru al Senatului De astazi, un amfiteatru al Universitații din Pitești poarta numele celui care a fost prof. univ dr. ing. Șerban Constantin Valeca. Oficierea momentului a…

- 12 medii de 10 la Titularizare in Argeș 146 de candidați la concursul de Titularizare 2022 au luat nota 10 la proba scrisa, potrivit unor date ale Ministerului Educației. Vezi mai jos care este situația notelor de 10 din fiecare județ. Cele mai multe note de 10 sunt in urmatoarele județe: București…

- Vești importante! O noua categorie de romani se va putea pensiona mai repede. Legea pensiilor va avea parte de noi modificari, daca doua propuneri legislative inregistrate recent la Senat vor trece de votul parlamentarilor. Mai exact, prima propunere legislativa inregistrata saptamana trecuta la…

- In ziua de 20.06.2022, politistii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana ar fi sustras mai multe produse din incinta unui supermarket de pe raza orașului Topoloveni. La fața locului s-au deplasat, cu operativitate, polițiștii de investigații criminale…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, dar și destinațiile de vacanța Grecia și Bulgaria In țara noastra, fenomenul va incepe din vestul țarii, unde temperaturile ar putea ajunge la 35 de grade Celsius. Vestul Europei, dar și Statele Unite se confrunta cu un val de caldura neobișnuit…