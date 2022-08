21 întrebări inteligente pe care să le pui în diverse situații Cand incepi o conversație cu cineva nou sau cand ești intr-o situație mai tensionata, ori penibila, s-ar putea sa simți ca toata discuția este incomoda pentru tine. Adevarul este ca discuțiile ne ajuta sa ne cunoaștem mai bine, așa ca ar trebui sa profitam de fiecare moment cand avem ocazia sa purtam o discuție. Iata intrebari inteligente pe care sa le pui in diverse situații! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centura de siguranta este obligatorie pentru ca salveaza vieti, nu pentru ca doreste cineva sa deranjeze purtatorul acesteia, a declarat, marti, seful DSU, Raed Arafat, care a adaugat ca nu intelege de ce gravidelor li se permite prin lege sa nu poarte centura, informeaza Agerpres. Fii la…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a organizat pe contul de socializare o sesiune de intrebari, iar fanii au fost curioși sa afle detalii picante din viața artistei. Vedeta este casatorita cu Catalin Vișanescu și au impreuna un baiețel.Betty a organizat, pe pagina personala de Instagram, o secțiune…

- „A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd." (Cine vrea sa conduca o orchestra trebuie sa se intoarca cu spatele la multime.) Max Lucado Azi vin si va intreb: „Ce tine cel mai bine sub control multimea? Gloata? Norodul? Plebea?" Poate marcati de vremuri veti zice, pacea si…

- Andrei Aradits a atras atenția cu cel mai recent mesaj postat pe rețelele de socializare. A vorbit despre mama lui și, totodata, a avut și un sfat pentru urmaritorii lui. Actorul le-a aratat o poza cu mama lui și, incarcat de emoții, a transmis: „Ea e mama. E frumoasa, nu? M-a crescut singura, cu greu.…

- Pana sa se afle decizia definitiva a instanței bulgare in privința procedurii ce vizeaza extradarea sa in Romania, urmare a condamnarii in dosarul „Gala Bute”, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis un mesaj menit sa ajunga la urechile actualului ministru al Justiției, liberalul Catalin…

- TJ Miles a facut destainuiri despre relația dintre el și Alexandra Duli, iar Faimosul a recunoscut ca ii place de fosta concurenta Survivor, intrucat frumoasa blondina deține cateva atuuri care i-au atras in mod special atenția. Experiența Survivor l-a ajutat pe TJ Miles sa evolueze și sa fie recunoscator…

- Coalitia de guvernare discuta mai multe propuneri pentru modificarea Codului Fiscal, care includ reevaluarea cotelor de TVA, introducerea impozitului pe locuinta in functie de valoarea acesteia, eliminarea treptata a facilitatilor fiscale pentru anumite categorii, dar si reducerea evaziunii fiscale,…