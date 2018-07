21 de trucuri naturale ca să scapi de insecte şi dăunatori Printre lucrurile enervante se numara gandacii si alte insecte, iar intepaturile lor nu sunt deloc placute. Multi oameni folosesc repelent pentru a se apara, insa aceste produse contin chimicale toxice. Asa ca este cel mai bine sa folosesti solutii naturale. Iata 21 de trucuri naturale ca sa scapi de insecte si daunatori. 1. Lemn de cedru Cedrul tine moliile departe. Asadar, daca tii cedru in dulap sau sifonier hainele tale vor fi in siguranta. 2. Coaja de citrice Poti folosi cojile de citrice pentru a alunga paianjenii, Spre exemplu, ai putea freca cu o coaja… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

