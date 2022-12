Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…

- La data de 16 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Secția 20 au fost sesizați, prin 112, in jurul orei 20.00, cu privire la faptul ca la o adresa din Sectorul 6 o femeie ar fi fost injunghiata cu un cuțit de catre un barbat, informeaza Poliția Capitalei.…

- Anchetatorii au confiscat aproximativ cinci tone de petarde, atat din locuința barbatului, in Capitala, cat și dintr-un depozit din Ilfov, unde acesta ținea restul proiectilelor.Din acnheta s-a astabilit ca obiectele pritotehnice ajungeau in țara prin diverși intermediari iar barbatul le vindea mai…

- Politistii au retinut patru persoane intru-un dosar penal de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual in forma continuata si abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici ar fi intocmit partial, contra unor sume de bani, certificate de deces, care ulterior au fost completate de intermediari…

- Un scandal a avut loc, sambata dimineața, la o petrecere care a avut loc in Sectorul 1 al Capitalei. Este vorba de evenimentul „Maneloween”, organizat la Casa Presei Libere, au declarat surse din poliție pentru ziarul Libertatea. Din primele date o persoana care participa la un eveniment ar fi fost…

- Polițiștii bucureșteni efectueaza, marți, șase percheziții in București și Ialomița, intr-un dosar de frauda informatica in care vizati sunt cinci angajati ai unei case de pariuri care ar fi modificat fara drept cotele de pariuri, facilitand castigarea a 184 de pariuri sportive in decurs de doi ani,…