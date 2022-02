2022, anul ei: Campioana mondială cu un anumit record. Ce nu știi despre prima femeie parașutist din România Miercuri s-au implinit 74 de ani de la mutarea in cerul veșniciei a Smarandei Braescu, campioana mondiala la parașutism și prima femeie care a stabilit un record de traversare a Marii Mediterane cu avionul. Asociația care a inițiat Anul Comemorativ Smaranda Braescu ofera o schița de parcurs pentru evenimentele dedicate campioanei in acest an. Smaranda Braescu s-a nascut in 21 mai 1897 la Hanțești, comuna Buciumeni, județul Galați, intr-o familie cu noua copii. A devenit mai intai parașutista pentru ca nu i s-a permis sa devina direct pilot de avion. In 2 octombrie 1931, a stabilit recordul european… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

