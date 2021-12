2021: Cele mai răspândite informații false, dezmințite de Euronews Euronews a mers pe urma unor informații false și zvonuri inșelatoare care s-au raspandit rapid online și offline in 2021. Inclusiv Euronews a descoperit ca a fost folosit pentru propagarea de informații false. Dar ”serviciul de știri al Euronews, The Cube, a verificat faptele și a dezmințit informațiile greșite raspandite de-a lungul anului”. Iata cateva dintre ele: Ivermectina nu este un remediu pentru coronavirus Afirmațiile false online sugerau ca Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) ignora in mod deliberat un remediu ”miracol”. Ivermectina este folosita in mod obișnuit pentru a trata infecțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

