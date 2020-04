Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura medie anuala din Europa a atins un nivel record in 2019, depasind cele mai ridicate valori inregistrate in trecutul recent, in anii 2014, 2015 si 2018, au precizat coordonatorii Serviciului pentru schimbari climatice Copernicus (C3S), administrat de Uniunea Europeana, in raportul lor anual…

- Calota glaciara din Groenlanda a inregistrat cea mai mare scadere dupa ritmul record de topire care a inceput anul trecut, potrivit unui studiu publicat miercuri ce subliniaza riscul unei cresteri accentuate a nivelului marilor provocate de schimbarile climatice, informeaza Reuters. Aceasta…

- Iarna aceasta a fost de departe cea mai calda inregistrata vreodata in Europa, potrivit Serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, relateaza dpa. Intre decembrie 2019 si februarie 2020, temperaturile au fost cu 3,4 grade Celsius peste cele medii inregistrate intre 1981 si 2010, a…

- Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti seara Angelo Borrelli, seful Serviciului de Protectie Civila si comisar national pentru Situatii de Urgenta. "Persoanele infectate sunt 322, cu 39 mai multe decat in bilantul anterior", a precizat…

- 2019, cel mai calduros an din istoria inregistrarilor meteorologice. Fenomenele meteo extreme, mult mai frecvente! Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat marti, ca anul 2019 a fost cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din 1900 pana in prezent…

- Date ingrijoratoare dupa ce Antarctica a inregistrat joi cea mai ridicata temperatura din istoria masuratorilor. Au fost inregistrate 18,3 grade Celsius, la o statie din nordul continentului.

- Temperatura a fost de aproape 65 de grade Fahrenheit (18,3 grade Celsius), la statia de cercetari Esperanza a Argentinei, au declarat cercetatori ai agentiei meteorologice a acestei tari. Recordul precedent, de 63,5 grade Fahrenheit (17,5 grade Celsius), a fost atins pe 24 martie 2015, la aceeasi statie.…