- Daca taiați nucii din propria curte sau gradina, dar nu aveți autorizație in acest sens, riscați amenzi usturatoare. Avertismentul vine din partea Direcției pentru Agricultura Brașov, care a aplicat, anul trecut, amenzi de 20.000 de lei, transmite Rador. Nucul si castanul comestibil sunt specii protejate…

- Dispeceratul Național Salvamont a primit 32 apeluri, in ultimele 24 de ore prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 9, s-au primit la Salvamont Voineasa, 7 la Lupeni, 4 la Gorj, 3 la Sinaia, cate 2 apeluri la Brașov și Maramureș, iar cate unul la Cluj,…

- Amenzi in marime de 45 000 lei, cu privarea dreptului de intrare in Republica Moldova pe un termen de 3 ani, este pedeapsa penala stabilita de catre organele de drept naționale in privința a doi cetațeni ucraineni, invinuiți pe o cauza penala in organizarea migrației ilegale. Din informațiile pe cauza…

- NATO va trimite avioane de supraveghere avansata in Romania, „pentru a monitoriza activitatile rusesti". Avioanele AWACS pot ramane in aer perioade indelungate de timp, putand detecta totodata si alte aeronave de la sute de km departare. Aceasta desfasurare aeriana este cea mai recenta dintr-o serie…

- Echipe mixte, formate din inspectori sanitar-veterinari și polițiști, au efectuat peste 80 de controale, aproape jumatate in unitați de alimentație publica, pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare si a comerțului ilegal de porci, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna. Astfel, au fost…

- Luni, 21 noiembrie, la ora 12.30, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de un barbat cu privire la faptul ca o autoutilitara transporta material lemnos sustras dintr-o padure. Deplasați pe strada Turnatorilor, polițiștii au identificat autoutilitara in cauza la intrarea intr-o curte…

- In condiții de ceața, in județul Mureș s-au produs 2 accidente grave, in decurs de cateva minute. Primul eveniment rutier s-a produs intre localitațile Saschiz și Mihai Viteazu. Potrivit ISU Mureș, au fost implicate un autoturism și un tractor, rezultand o singura victima de cod verde, preluata de echipajul…

- O echipa de biologi clujeni Matis Attila si Szabo Anna au facut acest anunț la inceputul lunii trecute pe o rețea de socializare, subliniind ca noua descoperire inseamna un proces laborios de identificare corecta a noului taxon. Conform acestora, specia a reușit sa ramana ascunsa timp de secole, chiar…