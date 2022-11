Stiri pe aceeasi tema

- Dupa replicile dure dintre viceprimarul Liviu Miroșeanu (PNL) și directorul Societații de Servicii Publice Municipale (SSPM), Cosmin Necula, primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a simțit nevoia sa intervina in conflict și a emis, astazi, un comunicat de presa cu privire la acest subiect: „Avand…

- Altadata prieteni la catarama, astazi dușmani. Este vorba despre viceprimarul Cristian Ghingheș și primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu, care se ciondanesc de cate ori au ocazia. Astazi, viceprimarul Cristian Ghingheș a publicat o postare pe Facebook in care se plange ca au trecut patru luni de…

- Primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a anunțat ca municipalitatea va demola, in perioada urmatoare, alte cateva sute de garaje. Dupa 17 octombrie, se va intra pe strada Bicaz, unde sunt 13 – 23 de garaje. Dupa 24 octombrie, se vor demola cele 22 de garaje de pe Electricienilor 3-5 și 5 pe strada…

- Deși ar fi trebuit sa se desfașoare intre 7-9 octombrie pe Insula de Agrement, Zilele Bacaului au fost amanate pentru weekendul 14-16 octombrie iar locul a fost schimbat: in Piața Tricolorului. Primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a explicat ca schimbarea perioadei a fost facuta pentru a coincide…

- Mai mulți cetațeni dar și instituții acreditate (Poliția Locala, Jandarmeria) au sesizat in scris sau telefonic Serviciul de Gestionare al Cainilor fara Stapan ca pe strazile Bacaului au aparut in ultima perioada, grupuri de 5-6 ciini care ratacesc pe strazi. Ce au acești ciini in comun? Sint speriați,…

- „Trenul Metropolitan este o investiție oportuna nu doar pentru Bacau, ci pentru toata Zona Metropolitana din jurul municipiului și va conduce la creștere economica și o regrupare a activitaților in jurul Bacaului”, a declarat primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu. Acesta spune ca a primit concluzia…

- Saptamina trecuta, Serviciul de Gestiune al Cainilor fara Stapan a primit o sesizare despre o cațea cu pui extrem de agresiva aflata la Starea Civila. Cațeaua și-a adapostit cei cinci pui sub foișorul unde se oficiaza casatoriile. Pe linga hrana pe care o primea de la unii angajați, ea era recompensata…

