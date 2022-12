2.000 de kilograme de cetină au fost confiscate, nu existau documente de proveniență și transport. VIDEO 2.000 de kilograme de cetina au fost confiscate, nu existau documente de proveniența și transport, cu puțin timp in urma, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat, din comuna Moreni. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au descoperit 2.000 de kilograme de cetina fara a deține documente [...] The post 2.000 de kilograme de cetina au fost confiscate, nu existau documente de proveniența și transport. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

