200 kg de artificii și petrade, vândute din portbagaj, au fost confiscate în Focșani, în doar 48 ore Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu cei din cadrul Poliției Municipiului Focșani au continuat activitațile specifice pentru prevenirea și combaterea actelor de comerț ilicit cu obiecte de distracție, pe baza de amestecuri pirotehnice. Activitațile au fost desfașurate in cadrul planului de acțiune „FOC DE ARTIFICII” și au vizat comercianții din Piața Sud, […] Articolul 200 kg de artificii și petrade, vandute din portbagaj, au fost confiscate in Focșani, in doar 48 ore apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

