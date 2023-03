200 de sectoare de plajă scoase la închiriat la prețuri derizorii Aproximativ 200 de contracte de inchiriere a plajelor turistice de pe intreg litoralul romanesc vor fi scoase in curand la licitație, conform unei Ordonanțe de Urgența a Guvernului publicata vineri. Prețurile de pornire stabilite de stat sunt derizorii, comparativ cu cele practicate in sezon de operatorii economici. Cele aproximativ 200 de loturi sunt in toate stațiunile de pe litoralul romanesc, o parte rezultate din lucrarile de largire a plajelor, altele din expirarea vechilor contracte. „Fața de stadiul și graficul de realizare a lucrarilor amintite și ținand cont de incetarea vechilor contracte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

