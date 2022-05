200 de clădiri siberiene cuprinse de flăcări şi 5 morţi, anunţă autorităţile locale Mai multe incendii izbucnite in sudul Siberiei au avariat aproximativ 200 de cladiri si au provocat cel putin cinci morti, au anuntat, sambata, autoritatile locale, adaugand ca au plasat zona in stare de urgenta, relateaza AFP, potrivit news.ro. Incendiile din regiunea Krasnoyarsk au cuprins peste 16 zone si s-au extins la aproximativ 200 de cladiri, mai multe fabrici de cherestea si un loc de joaca pentru copii, a anuntat Ministerul Regional pentru Situatii de Urgenta pe Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro ×…

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase incendii sunt in curs in regiunea Krasnoiarsk (Siberia orientala), afectand aproape 200 de cladiri si provocand moartea a cel putin 5 persoane, au informat sambata autoritatile locale care au decretat starea de urgenta, relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei persoane au ajuns miercuri dimineata la spital, una dintre ele in stare foarte grava, in urma coliziunii dintre un autotren si un autoturism produsa pe DN 7, in localitatea Brezoi, au informat autoritatile din Valcea, potrivit Agerpres.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Proprietarii unei case cuprinse de flacari, luni dupa-amiaza, in localitatea Varsag, au suferit arsuri pe maini si fata si au fost transportati la spital, a anuntat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 76 de hectare de teren cu vegetatie uscata au fost cuprinse de flacari in ultimele 24 de ore in judetul Constanta, producandu-se zece incendii ce au fost lichidate de pompieri, a informat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata si litiera au fost mistuite de flacari in urma incendiilor care au izbucnit marti pe raza localitatilor Pietroasele si Merei, focarele fiind lichidate, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un barbat in varsta de circa 53 de ani a fost gasit de catre pompieri decedat intr-o casa cuprinsa de flacari din localitatea Sahateni, potrivit Agerpres.Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 60 metri patrati, iar pentru stingerea acestuia au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului…

- In aceasta dimineata popmierii militari au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un autoturism, in municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje cu apa si spuma și un echipaj SMURD. „S-a intervenit pentru stingerea incendiului. In urma acestui eveniment nu s-au inregistrat victime”,…

- O femeie in varsta de 85 de ani a fost gasita decedata in casa, la Zerind, dupa un incendiu izbucnit in locuinta acesteia, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…