20 mesaje de noapte bună pe care să le scrii înainte de culcare Cand avem o persoana draga in viața noastra, atat mesajele de noapte buna cat și cele de dimineața sunt importante. Doar in acest mod, partenerul va știi cat de important este pentru persoana de langa el. Uneori insa nu ne lovește inspirația chiar in fiecare seara, așa ca ne putem folosi de aceste mesaje de noapte buna atunci cand vrem sa transmitem un gand frumos. Nu e nevoie de foarte multe cuvinte . Uneori un mesaj scurt poate transmite mai multe emoții decat ne-am fi așteptat. 20 mesaje de noapte buna pe care sa le scrii inainte de culcare Noapte buna sa ai, vise placute alaturi de mine! Iți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de arta incondeierii oualor te gandești in primul rand la Bucovina. E patria oalor incondeiate sau inchistrite cum se spune, e zona in care acest meșteșug este pastrat cu sfințenie din generație in generație. Din mainile oamenilor acestor locuri ies adevarate opere de arta. Ouale incondeiate…

- Iubitorii care petrec timpul liber in natura cunosc care sunt cele mai importante echipamente si accesorii care imbunatatesc experienta de urmarire a vietatilor.Da, vorbim despre binocluri si camere termoviziune. In randurile urmatoare ne am propus sa descoperim unde pot fi acestea utilizate, dar si…

- In general, oamenii care nu dorm bine noaptea (care se trezesc frecvent din somn) au o stare de spirit rea a doua zi și o senzație persistenta de oboseala. Ei pot fi mai vulnerabili la stres, spun medicii. Exista o legatura clara intre deficitul de somn și depresie, arata statisticile.

- Florin Tanasescu Cineva a ajuns azi-noapte pe Marte. A fost Luna. Nebuna plantase flori-pasapoarte pe o alta planeta. Ce luna dementa! Obosita, a cazut pe Pamant. „Ajutati-o!”, a strigat poetul. E „in cuibar rotind de ape, peste care luna zace”! Stele cazatoare si-au facut carare spre ea, asumandu-si…

- Vineri, 12 februarie, „Romanii au talent”, cel mai iubit show de divertisment revine cu o noua ediție spectaculoasa. A fost un sezon atipic, filmat in condiții speciale, iar acest lucru a condus și la faptul ca o premiera va fi inregistrata. Smiley se va așeza la masa juriului, in locul lui Andi Moisescu.…

- Oamenii sunt singura specie care, in mod deliberat, se priveaza de somn. Insa, odihna in timpul nopții este foarte importanta pentru a ne menține starea de sanatate. Un adult trebuie sa doarma, in medie, opt ore pentru a funcționa optim. Exista insa diferențe in ceea ce privește intervalul de odihna.…

- In anul 2020 structurile de ordine publica ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi au efectuat misiunile potrivit competentelor legale, o pondere importanta avand cele desfasurate pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, asigurarea…