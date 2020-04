Stiri pe aceeasi tema

- 20 din cele 38 de cadre medicale de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au fost diagnosticate cu COVID-19, a anuntat vineri conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a precizat ca este vorba atat despre medici, cat si despre asistente,…

- Bilanțul persoanelor infectate este intr-o continua creștere! Inca șapte cadre medicale au fost confirmate cu noul coronavirus, la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani. In urma acestor rezultate, Sectia de Nefrologie a fost inchisa.

- 72 de cadre medicale de la Spitalul "Sf. Ioan", in izolare #Covid-19 Foto: Arhiva. Toate cele 72 de cadre medicale de la Secția de nefrologie a Spitalului Clinic de Urgența "Sf. Ioan" din Capitala au fost plasate în izolare, dupa ce o pacienta care facea dializa acolo a fost…

- Un medic de la spitalul din orasul Nasaud si o ingrijitoare de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita au fost confirmati cu COVID-19, in urma contactelor avute cu o femeie din comuna Salva care a primit acelasi diagnostic in urma cu zece zile, potrivit Agerpres.Potrivit informarii…

- Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii Nationale. A fost inceputa o ancheta epidemiologica, toate persoanele care au intrat in contact cu cei depistati pozitiv fiind introduse in izolare. La spital va fi demarata procedura de dezinfectie. Internarile au fost sistate.

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia! 15 medici si asistente au fost izolati la domiciliu dupa ce au intrat in contact cu o pacienta din Tandarei, confirmata ulterior cu coronavirus.

- In județul Buzau, pana la aceasta data au fost confirmate 9 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 7 dintre ele fiind depistate numai in acest weekend și in primele doua zile ale acestei saptamani. Raspandirea comunitara a noului coronavirus impune noi restricții pe teritoriul Romaniei. Președintele…