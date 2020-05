Ziarul Unirea 20 de lampi antibacteriene, achiziționate din bani din donații, pentru Spitalul Municipal Blaj. Valoarea achiziției este de 93.000 lei Asociația „2% pentru Spitalul Blaj” a achiziționat, in ultima saptamana, pentru Spitalul Municipal Blaj, spital suport pentru cazurile grave și critice de Covid-19 sau cu comorbiditați și alte afectiuni, din județ, 20 de bucați de lampi antibacteriene UVC, bactericide, germicide, cu ultraviolete, lampi care vor fi folosite in secțiile in... 20 de lampi antibacteriene, achiziționate din bani din donații, pentru Spitalul Municipal Blaj. Valoarea achiziției…