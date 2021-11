20 citate celebre despre Crăciun. Trebuie să le fi auzit măcar odată Craciunul este considerat cea mai frumoasa sarbatoare din intreg anul. Toata lumea așteapta cu nerabdare cadourile, dar și spiritul de sarbatoare care plutește in aer chiar și cu cateva zile inainte. Pentru ca este o sarbatoare importanta, scriitori celebrii au facut și cateva citate celebre despre Craciun. Cu siguranța ai auzit macar odata unul dintre ele: „Craciunul nu este o perioada, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevaratul spirit al Craciunului inseamna sa pretuiesti pacea si bunavointa, sa oferi, din plin, compasiune.” – Calvin Coolidge 20 citate celebre despre Craciun. Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Constantin a declarat marți seara, la B1 TV, ca, deși nu s-a ajuns la o concluzie in PNL privind propunerea de premier, s-a apreciat ca trebuie sa se faca un guvern cat mai rapid. „Exista voința politica sa se faca un guvern cat mai repede pentru ca știu ca toata lumea așteapta asta,…

- Andreea Balan, indragostita pana peste cap?! Este intrebarea pe care și-o pun toți internauții, dupa ce chiar colega ei de filmari, Alina Pușcaș, a dat-o de gol. Ei bine, celebra cantareața nu s-a ferit prea mult și le-a dat cateva indicii admiratorilor sai. Iata cum a surprins-o Alina Pușcaș pe Andreea…

- Cine nu iși dorește o manichiura perfecta? Oricat de bun ar fi un lac de unghii, daca nu este aplicat corect, manichiura nu va rezista mult timp. Daca ținem cont doar de cateva trucuri, putem avea o manichiura perfecta, facuta acasa. Un lac de calitate nu are doar sigla unui brand de renume, ci trebuie…

- Care sunt cele mai bune fructe pentru țuica și palinca. Vei obține o bautura de calitate, foarte parfumata Care sunt cele mai bune fructe pentru țuica și palinca. Vei obține o bautura de calitate, foarte parfumata Prunele Se poate obține o țuica aromata cu un conținut de alcool ridicat, cuprins intre…

- Nicoleta Guța este fiica manelistului Nicolae Guța, despre care multa lume nu a mai auzit in ultima perioada. Femeia a disparut din fața publicului, dupa scandalul dintre ea și tatal sau, atunci cand acest a “alungat-o” din viața sa pentru ca a ieșit dintr-o casnicie toxica. Timpul a trecut și iata…

- Patrizia Paglieri traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un barbat de mai bine de patru ani și chiar daca pana acum l-a ținut ascuns pe partenerul de viața, vedeta a facut recent dezvaluiri fara perdea despre cel care ii este alaturi. Așadar, recent, concurenta de la Asia Express a vorbit despre…

- Dupa desparțirea de Razvan Simion, unul dintre prezentatorii de la Neatza, Lidia Buble nu s-a mai implicat in nicio relație amoroasa. Solista a preferat sa pastreze discreția in privința vieții ei personale, insa recent s-a dat de gol și a dezvaluit, fara sa vrea, cu cine se iubește, de fapt. Cu cine…

- Presa internaționala a reacționat dupa calificarea istorica a lui Sheriff Tiraspol, dedicand materiale ample acestei performanțe, scrie digisport.ro. „Sheriff face istorie și intra in grupe alaturi de Salzburg și Șahtior”, au scris spaniolii de la As , care au explicat situația in care se afla clubul.