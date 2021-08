20-21 august 2021: Ocna Mureș RECICLEAZĂ! Scapa de aparatele electrice vechi sau stricate și fa loc in casa ta pentru lucrurile cu adevarat importante! Vineri, 20 august și sambata 21 august 2021 la Ocna Mureș se va desfașura o campanie de colectare a aparatelor electrice vechi sau stricate. Cum puteți preda deșeurile electrice?Apeland 0755 406 406 pentru ridicarea de acasaCompletand formularul online: roecollect.ro/solicita-ridicare-deee – disponibil 24h/7zileOrganizatorii campaniei : RoEcollect, Primaria orașului Ocna MureșImpreuna pentru un viitor mai verde! Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

