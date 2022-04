Astazi, 9 aprilie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 12 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite comunei Galda de Jos (1 caz nou și 1 reinfectare). Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi, 9 aprilie 2022, in județul Alba: ALBA IULIA – 6 cazuri CAMPENI – 1 caz CUGIR – 1 caz SEBEȘ – 1 caz GALDA DE JOS – 1 caz ROȘIA MONTANA – 1 caz Cazuri de reinfectare: GALDA DE JOS – 1 caz Vineri, in județul Alba au fost prelucrate in total 357 teste, 151 PCR și 206 de teste…