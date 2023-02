Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri crestini ortodocsi au fost ucisi sambata intr-un atac comis intr-o biserica din sudul Etiopiei, a anuntat o sursa media, relateaza AFP. Doua persoane au fost ucise si alte patru au fost grav ranite la Shashemene, regiunea Oromia, potrivit Centrului Media Tewahedo (TMC), un organism al Bisericii…

- Procurorii DNA au descins in aceasta dimineața la DGPLCMB (Poliția Locala București). Deocamdata nu se știe motivul perchezițiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un bancomat a ars in totalitate, iar o parte din peretii interiori ai imobilului unde era amplasat bancomatul au fost afectati de fum, in urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui circuit electric, informeaza ISU Sibiu. Incidentul a avut loc, duminica dimineata, in municipiul Medias,…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Buzau, a fost atacat, duminica, de un porc mistret, in timp ce participa la o partida de vanatoare in comuna Cozieni din județul Buzau. Victima a fost transportata la spital, scrie ziarul local Buzau.Net. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in satul…

- Din primele informatii furnizate de reprezentantii Prefecturii Buzau, incidentul s-a produs in timp ce in zona s-ar fi desfasurat o partida de vanatoare organizata de administratorul fondului privat de vanatoare 25 Braesti.Victima atacata de mistret are rani in urma muscaturilor la maini si la picioare,…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Buzau, a fost atacat, duminica, de un porc mistret, in zona satului Bercesti, comuna Cozieni. Victima are muscaturi la maini si la picioare. Din primele informatii furnizate de reprezentantii Prefecturii Buzau, incidentul s-a produs in timp ce in zona s-ar…

- In urma cu puțin timp o persoana a fost lovita de o mașina in localitatea Jelna. Din primele informații rezulta faptul ca pietonul este in stare grava. A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea…

- Un utilaj de producere a nutreturilor a luat foc in aceasta seara. Incidentul s-a produs pe raza localitatii Tomesti. La locul interventiei s-a deplasat doua autospeciale de interventie si stingere. Deocamdata nu se stie daca incendiul a produs doar pagube material.