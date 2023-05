2 mai, Ziua Naționala a Tineretului. Ce oraș este capitala tineretului in 2023 Ziua Nationala a Tineretului este sarbatorita in fiecare an, in data de 2 mai. Cu acest prilej, in toata țara sunt organizate activitați menite sa promoveze sprijinirea tineretului. Marcarea acestei zile a fost instituita prin Legea nr. 425/2004. Potrivit legii, cu prilejul acestei zile, sunt organizate si prezentate, prin mijloacele de informare in masa, activitati […] Citește 2 mai, Ziua Naționala a Tineretului. Ce oraș este capitala tineretului in 2023 in Alba24 .