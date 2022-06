2 iunie în istorie: S-a născut Ion C. Brătianu, personalitate a vieţii politice româneşti 1740 – S-a nascut scriitorul Donatien-Alphonse Francois, Marchiz de Sade, autor prolific de povestiri, piese de teatru si romane considerate imorale in epoca sa. Numele sau a intrat in terminologia psihiatrica – sadism. (d. 2 decembrie 1814) 1816 – S-a nascut C.A. Rosetti, om politic liberal, ziarist si fruntas al Revolutiei de la 1848. (d. 8 aprilie 1885) 1821 – S-a nascut Ion C. Bratianu, personalitate a vietii politice romanesti. A pus bazele Partidului National Liberal (1875), pe care l-a condus pana la sfarsitul vietii si a contribuit decisiv la aducerea in tara a principelui Carol I de Hohenzollern.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

