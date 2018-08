Piața Victoriei la protestul din 10 august (foto: Știrile ProTV) Doamna Carmen Dan, dupa ce a jurat ca nu s-a jucat cu gazul lacrimogen in Piata Victoriei, sustine cu aplomb ca, in seara cu pricina, a venit din concediu si s-a asezat in cladirea Ministerului de Interne. „Invit public sa iasa orice angajat al Ministerului de Interne, de la orice nivel, care a primit ordin direct de interventie operativa din partea ministrului”, a rostit dumneaei pe treptele Spitalului Floreasca, unde venise sa o salute pe jandarmerita agresata de manifestanti. Care jandarmerita Stefania, a spus-o ministrul Sanatatii,…