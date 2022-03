Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, pana in prezent, Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic aferente Campaniei 2021 in valoare de peste 204,5 milioane de euro.

- Vești COLOSALE pentru o anumita categorie de romani! Aceștia iși pot recupera sumele de bani platite pentru aceasta taxa obligatorie. Banii pot fi recuperați atat de persoanele fizice, cat și de cele juridice. De REȚINUT! Pentru a beneficia de aceste despagubiri, trebuie indeplinite anumite condiții.…

- Comisia Europeana a aprobat decontarea a 427 de milioane de euro pentru fermierii romani. Decizia vine dupa ce Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro pentru plațile realizate din…

- Vești de ultima ora pentru milioane de romani. Ce se intampla cu categoria oamenilor care au pensii private? Cum urmeaza sa incaseze banii? Iata ultimele detalii din partea autoritaților! Ce nu va disparea din viața acestora? Vești noi pentru romanii care au pensii private Romanii sunt in sfarșit foarte…

- Patru romani din Franta au fost judecati in lipsa de o instanta din Franta, dupa ce au fost acuzati ca au furat dintr-un magazin o pusculita in care era colectati bani pentru operatia unei fetite bolnave.

- Pensii private pilonul II: Zeci de mii de pensionari romani nu și-au retras banii. Ce transmite ASF Pensii private pilonul II: Zeci de mii de pensionari romani nu și-au retras banii. Ce transmite ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut publica o analiza din care reiese ca un numar impresionant…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) intentioneaza sa modifice legea prnsiilor private facultative astfel incat administratorii fondurilor sa fie obligati sa-si informeze cotizantii asupra posibilitatii retragerii fondurilor cand implinesc varsta de 60 de ani. Masura se impune a fi…

- In ultimii ani, majoritatea guvernanților, fie de stanga, fie de dreapta, au avut pe agenda politica un punct extrem de sensibil. Reforma din sistemul de pensii a fost, este, și va fi, unul din cele mai vulnerabile aspecte socio-economice, dar cu toate astea nu s-a facut mai nimic pana acum. Deși exista…