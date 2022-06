Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, Facultatea de Istorie de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a gazduit o conferinta internationala inedita despre hartile-plan de oras si felul in care influenteaza sau schimba perceptiile asupra dezvoltarii urbane din trecut, in orasele cunoscute din…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 - 29 aprilie, ora 6Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiPe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania,…

- Aproape 200 de elevi si profesori vor fi in Iasi, in perioada 27 aprilie - 1 mai 2022, pentru a participa la Olimpiada Nationala de Religie Catolica. Elevii si profesorii vor sosi in Iasi miercuri, 27 aprilie, si vor concura la una dintre cele doua sectiuni ale olimpiadei - religie clasele V-XII sau…

- Mitropolitul Basarabiei Petru va aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim. Focul Haric va ajunge sambata, la Aeroportul Internațional din Iași. Despre asta a anunțat Mitropolia intr-un comunicat de presa.

- Astazi, la ora 15:30, in Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iasi va fi vernisata expozitia cu titlul „Chipuri, icoane și carți pentru suflet: moldoveni in Ucraina, ucraineni in Moldova. Marturii de arta sacra – secolele XVI-XIX”. La eveniment va fi prezent Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

- Vineri, 15 aprilie 2022, ora 19,00, orchestra simfonica a Filarmonicii "Moldova" din Iasi va sustine la Casa de Cultura a Studentilor, un concert simfonic sub bagheta indragitului dirijor TIBERIU SOARE. Solista: LUIZA BORAC - pian In program: Richard Wagner - Idila lui Siegfried si Serghei Rahmaninov…

- Cofondator al WizzAir, cea mai mare companie aeriena low-cost din Europa Centrala si de Est, managerul general, Jozsef Varadi(foto), a vorbit, intr-un interviu acordat GdS, despre solutiile pe care industria aviatiei comerciale le poate aplica pentru a face fata multiplelor probleme cu care se confrunta…

CFR Calatori a pus la dispozitie, duminica dimineata, trenul 12.605 cu 8 vagoane pentru 450 de refugiati intrati in tara cu trenul CFM (Calea Ferata din Moldova, n.r.), informeaza compania.