- Barbatul de 71 de ani recent intors din Romania in Italia, unde a fost diagnosticat cu coronavirus, a fost in țara noastra in perioada 18-22 februarie, unde a vizitat rudele soției sale, cetațean roman, și a avut mai multe intalniri de afaceri, a anunțat ministerul roman de Externe. Potrivit MAE, el…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- Autoritatile romane declanseaza o ancheta epidemiologica in acest caz. Grupul de Comunicare Strategica precizeaza, referitor la cazul cetateanului in varsta de 71 de ani, depistat ca infectat cu virusul COVID-19, ca barbatul are cetatenie italiana si, potrivit informatiilor disponibile la acest moment,…

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…