- Lucrarile persoanale ale artistului Adrian Ghenie a carui lucrare a fost vanduta anul trecut cu peste 10 milioane de dolari, sunt expuse la Timișoara in cadrul expoziției „Adrian Ghenie: The Impossible body / Corpul imposibil”. Peste 400 de persoane au participat la deschiderea expoziției

- Un barbat din București a dat in judecata statul roman și a cerut Judecatoriei Huși sa ii dea atat cele 1,6 milioane de dolari, cat și bijuteriile și ceasurile de lux gasite in bagajele ucrainenilor.

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat…

- Un tanar antreprenor roman și-a deschis un startup de tehnologie la Londra, alaturi de un co-fondator de origine rusa, iar acum compania lor a obținut o finanțare venture capital de 5 milioane de dolari de la o serie de investitori straini.

- Pierderea neta s-a redus la 348 milioane dolari, de la peste jumatate de miliard de dolari anul trecut. “An incheiat in forta anul fiscal 2023. Intram in anul fiscal 2024 cu lansarea noilor noastre initiative conform calendarului stabilit si cu un impuls in crestere, pe masura ce atat clientii, cat…