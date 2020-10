18 persoane din cadrul ISU Cluj au fost depistate pozitiv la COVID-19 18 persoane din cadrul ISU Cluj au fost testate pozitiv în aceasta saptamâna la COVID-19, fiind testate 42 de cadre militare angajate ca urmare a unor simptome aparute.

&"În data de 26.10.2020 au fost testate 42 cadre militare angajate al I.S.U. Cluj pentru depistarea virusului SARS-CoV-2. În urma testelor efectuate au fost detectate pozitiv 18 cadre militare dintre care 12 cadre ocupa funcții la reședința unitații, activitate la birou, și 6 cadre ocupa funcții la o subunitate I.S.U. Cluj. Persoanele depistate pozitiv au fost izolate iar… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

