Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in mai multe judete, pentru evacuarea apei din gospodarii, ca urmare a ploilor abundente, a informat, joi, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. In ultimele 24 de ore, au fost emise peste…

- Meteorologii de la ANM au emis, marți dimineața, un nou avertisment de tip cod galben de vreme rea, care afecteaza 27 de județe din țara, printre care și Clujul.Avertismentul este valabil in intervalul 09 iunie, ora 12:00 – 10 iunie, ora 10:00.Astfel, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul…

- In aceasta seara, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina la un caz mai neobișnuit in care protagonistul a fost un cațel ramas blocat intre fiarele porții de la fabrica de mobila Remex din municipiul Reghin. Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție au folosit aparatul de descarcerare,…

- Un nou scandal zguduie lumea showbiz-ului și lasa oamenii fara replica. Fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani a produs un accident in aceasta dimineața, in Capitala și a fost prinsa sub influența substanțelor interzise.

- Municipiul Bucuresti si alte opt judete - Arges, Caras-Severin, Dolj, Giurgiu, Gorj, Prahova, Teleorman si Valcea - au fost afectate de vant si de aversele torentiale din ultimele 24 de ore, informeaza joi dimineata IGSU. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pentru inlaturarea urmarilor…

- In imaginile publicate pe internet se poate vedea cum mai multe masini de politie au venit intr-un cartier din Hunedoara. Politistii au fost insa nevoiti sa se retraga din fata multimii agresive. Cateva masini au fost vandalizate, se poate vedea in imagini cum este rupta o oglinda si cum un cetatean…

- In timpul starii de urgența, cand autoritațile recomanda distanțarea sociala, aproximativ 1.800 de persoane s-au inghesuit in parcarea aeroportului din Cluj-Napoca. Este vorba despre romani...

- Pe șase indivizi ii paște o pedeapsa consistenta, dupa ce au fost acuzați ca terorizeaza o intreaga comunitate. Printre acuzațiile aduse de anchetatori se numara ultrajul contra bunelor moravuri, distrugerea, precum și schingiuirea animalelor. De altfel, acesta este cel de-al treilea caz din istorie…