18 camioane de deșeuri, ridicate de angajații Horticultura SA din două cimitire timișorene (foto) Primaria Timișoara a comunicat ca, de la preluarea cimitirelor Calea Șagului și Rusu Șirianu, acum o luna, echipele Horticultura „au lucrat constant la curațarea și intreținerea acestora. In fiecare zi, echipe de minim 10 oameni au acționat pentru a readuce aceste spații la un standard civilizat și demn”. „S-au colectat și evacuat peste 400 mc […] Articolul 18 camioane de deșeuri, ridicate de angajații Horticultura SA din doua cimitire timișorene (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horticultura, societatea Primariei Timișoara, a preluat in administrare, spre finalul lunii septembrie, cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu. De atunci, echipele societații au inceput munca de curațenie, una nu foarte ușoara potrivit reprezentanților primariei. Acțiunile s-au intensificat pe finalul…

- De la preluarea cimitirelor Calea Șagului și Rusu Șirianu, echipele Horticultura au lucrat constant la curațarea și intreținerea acestora. In fiecare zi, echipe de minim 10 oameni au acționat pentru a readuce aceste spații la un standard civilizat și demn. S-au colectat și evacuat peste 400 mc (18 camioane)…

- Primariile nu vor mai putea organiza pe bani publici concerte și festivaluri, iar angajații din ministere nu vor mai primi al treisprezecelea salariu. Excepții se fac insa in Educație, Sanatate, dar și la Primaria Timișoara.

- In ședința Colegiului Prefectural de astazi, 31 august, prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a anunțat primele concluzii dupa demararea controalelor la operatorii economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).…

- Siretul pare destul de curat atunci cand il privim de sus, dar pe masura ce intram in stuf observam un covor de plastic de diferite dimensiuni și in diferite stadii de descompunere. Acțiunile de curațare a acestor zone frumoase, nu se pot face fara a nu intra in apa, sunt zone mai greu accesibile ce…

- Angajații primariei lucreaza in aceste zile la amenajarea unei noi piste de biciclete, care va lega Complexul Studențesc și Calea Șagului. De asemenea, pista de biciclete de pe bulevardul Eroilor este refacuta. Primaria Timișoara a demarat amenajarea unei noi piste de biciclete care va lega, la final,…

- Discuțiile purtate in consiliul local de miercuri, referitoare la trecerea in administrarea Horticultura a cimitirelor Rusu Șirianu și Calea Șagului au fost, miercuri, pe alocuri… pline de zambete. In timp ce unul dintre articolele hotararii de consiliu facea referire la tarifele pentru … piețe, dovedind…

- Societatea de spații verzi a Primariei Timișoara, Horticultura SA, primește in administrare doua dintre cimitirele orașului, pentru urmatorii cinci ani. Este vorba despre cele din Calea Șagului și de pe strada Rusu Șirianu. Municipalitatea nu e la prima incercare de a scapa de managementul privat al…