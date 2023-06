Stiri pe aceeasi tema

- INHGA​​​​​​​ a instituit Cod galben de inundatii pentru anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Ier, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru si Nera, in judetele: Cluj, Bihor, Salaj, Maramures, Arad, Caras Severin

- 1.644 de companii au intrat in insolvența in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate 1.610 companii in insolvența. Dintre acestea, 23 (fața de 17 in trimestrul 1 al 2022) sunt companii de impact , care cumuleaza peste 1.950 de angajați, inregistreaza…

- Volumul, „Lebada neagra de pe Balaton”, coordonat de jurnalistul Romeo Couți, a fost lansat miercuri, 5 aprilie, la Fundația Europeana Titulescu, unde moderator a fost Adrian Nastase. De asemenea, joi, 6 aprilie, volumul a fost lansat la libraria DIVERTA-Lipscani, unde moderator a fost Claudia Motea.…

- Sute de sindicalisti din invatamant au protestat, in aceasta saptamana, in mai multe orase din tara, pentru a cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru salarizarea personalului din Educatie, scrie Școala 9. Ministra Ligia Deca a spus, miercuri, ca salarizarea nu va mai fi reglementata de Legile Educatiei,…

- Polițiștii și procurorii romani fac 42 de percheziții, pe parcursul zilei de 28 martie 2023, intr-o ancheta asupra unei afaceri cu mobila la comanda. Paguba estimata in acest dosar se ridica la patru milioane de lei. Pana in prezent, peste 130 de cetațeni au fost identificați ca persoane vatamate. Perchezitiile…